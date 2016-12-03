"Монреаль" потерпел второе поражение кряду

"Сан-Хосе" на своем льду переиграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это поражение для лидера Восточной конференции стало вторым кряду. "Акулы" же продлили победную серию до 3-х встреч.

За гостей сегодня сыграли российские хоккеисты Александр Радулов, Андрей Марков и Алексей Емелин. Последний отметился удалением в первом периоде за толчок соперника на борт.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Монреаль" - 2:1 (2:0 0:0, 0:1)

Голы: Бернс - 10 (бол., Павелски, Торнтон), 5:22 - 1:0. Павелски - 8 (Торнтон), 19:03 - 2:0. Лехконен - 3 (бол., Шоу, Гальченюк), 58:43 - 2:1.

Вратари: Джонс - Прайс (57:55 - 58:43, 59:15).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 30 (16+7+7) - 32 (13+10+9).

Наши: - - - Радулов, Емелин, Марков.

3 декабря. Сан-Хосе. "SAP-Центр".