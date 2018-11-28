"Монреаль" потерпел пятое поражение подряд

"Монреаль" на своем льду проиграл "Каролине" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Канадиенс" проиград пятую встречу кряду.
Российский нападающий "Харрикейнз" Андрей Свечников очков не набрал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Монреаль" - "Каролина" - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Раск - 1 (Славин, Макгинн), 7:45 - 0:1. ван Римсдайк - 2 (Де Хаан, Ди Джузеппе), 31:59 - 0:2. Дано - 2 (Лехконен, Уэбер), 49:29 - 1:2.
Вратари: Прайс (57:39) - Макэлхинни.
Штраф: 2 - 6.
Броски: 49 (15+12+22) - 22 (10+10+2).
Наши: - - Свечников (13.59/1/0).
28 ноября. Монреаль. Centre Bell.
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