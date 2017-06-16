"Монреаль" подписал контракт с Друэном на 6 лет и 33 миллиона долларов

"Монреаль" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Джонатаном Друэном. Напомним, что 22-летний хоккеист перешел в канадский клуб в результате обмена с "Тампа-Бэй", в который отправился россиянин Михаил Сергачев.

Соглашение с Друэном рассчитано на 6 лет, за которые он заработает 33 миллиона долларов, по 5,5 миллиона за каждый сезон. В минувшем сезоне Друэн провел 73 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 53 (21+32) очка. Всего в лиге на его счету 95 (29+66) очков в 164 встречах.