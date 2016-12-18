"Монреаль" победил "Вашингтон", Овечкин отдал передачу

"Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил "Вашингтон" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил защитник Джефф Питри. В составе "Столичных" отличился Никлас Бэкстрем, одним из ассистентов выступил российский нападающий Александр Овечкин.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" - "Монреаль" - 1:2
spetrov
Да я не считаю нормой. Похоже, действительно что-то разладилось в механизме сейчас. Потеряли игру. Пытаются найти.
06:36
Монте-Кристо (Мститель) .
spetrov................ У хороших тренеров команда и игроки прогрессируют. У Тротца команда деградирует. И ты считаешь это нормой ? Нельзя, чтобы скакуны выполняли работу тягловой лошади. Нельзя переучивать ученых. Но до Тротца сие не доходит. Отсюда результат. Он немного улучшил игру в обороне, но полностью убил атаку. Не доходит сие и до большинства двуногих.
06:23
spetrov
С другой стороны, даже если это и так, было бы странно, если бы главный тренер этого не делал.
06:04
Монте-Кристо (Мститель) .
Тротц убивает команду. Строит ее под себя. Она играет все тупее и тупее.
06:01