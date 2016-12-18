"Монреаль" победил "Вашингтон", Овечкин отдал передачу

"Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил "Вашингтон" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил защитник Джефф Питри. В составе "Столичных" отличился Никлас Бэкстрем, одним из ассистентов выступил российский нападающий Александр Овечкин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Монреаль" - 1:2