05:46 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Монреаль" победил "Вашингтон", Овечкин отдал передачу

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"Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил "Вашингтон" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил защитник Джефф Питри. В составе "Столичных" отличился Никлас Бэкстрем, одним из ассистентов выступил российский нападающий Александр Овечкин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Монреаль" - 1:2

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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spetrov

Да я не считаю нормой. Похоже, действительно что-то разладилось в механизме сейчас. Потеряли игру. Пытаются найти.

06:36

Монте-Кристо (Мститель) .

spetrov................ У хороших тренеров команда и игроки прогрессируют. У Тротца команда деградирует. И ты считаешь это нормой ? Нельзя, чтобы скакуны выполняли работу тягловой лошади. Нельзя переучивать ученых. Но до Тротца сие не доходит. Отсюда результат. Он немного улучшил игру в обороне, но полностью убил атаку. Не доходит сие и до большинства двуногих.

06:23

spetrov

С другой стороны, даже если это и так, было бы странно, если бы главный тренер этого не делал.

06:04

Монте-Кристо (Мститель) .

Тротц убивает команду. Строит ее под себя. Она играет все тупее и тупее.

06:01

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Материалы других СМИ