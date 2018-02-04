"Монреаль" победил "Оттаву", Щербак отдал голевой пас второй матч подряд после возвращения из АХЛ

"Монреаль" обыграл "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский форвард "Канадиенс" Никита Щербак отметился результативной передачей. Накануне он был вызван из АХЛ и первой же игре после возвращения - против "Анахайма" (5:2) - также отметился голевым пасом.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Монреаль" - "Оттава" - 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Голы: Хоффман - 13, 22:05 - 0:1. Питри - 8 (бол., Пачоретти, Гальченюк), 26:16 - 1:1. Лехконен - 3 (бол., ЩЕРБАК, Мете), 27:54 - 2:1. Лехконен - 4 (Плеканец, Галлахер), 38:47 - 3:1. Плеканец - 5, 56:57 - 4:1.
Вратари: Прайс - Кондон.
Штраф: 4 - 8.
Броски: 35 (7+20+8) - 26 (10+5+11).
Наши: Щербак (15:38/5/0) - -.
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