"Монреаль" победил "Нью-Джерси"

"Монреаль" переиграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2. Российские игроки "Канадиенс" Александр Радулов, Алексей Емелин и Андрей Марков очков не набрали.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Монреаль" – "Нью-Джерси" – 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
Голы: Дано – 6 (Болье, Шоу), 12:49 – 1:0. Хенрик – 6 (Паренто, Холл), 16:19 – 1:1. Митчелл – 6 (Галлахер, Редмонд), 17:15 – 2:1. Лехконен – 4 (Шоу, Дано), 29:59 – 3:1. Пачоретти – 8, 40:45 – 4:1. Холл – 8 (бол., Хенрик, Палмиери), 43:07 – 4:2. Митчелл – 7 (Галлахер, Байрон), 55:49 – 5:2.
Вратари: Прайс – Шнайдер.
Штраф: 8 – 6.
Броски: 49 (11+14+24) – 21 (8+6+7).
Наши: Емелин (21:13/2/+1), Марков (22:39/2/+1), Радулов (20:27/2/+1) – Калинин (13:41/0/-1).
Монреаль. Centre Bell.
"Виннипег" – "Рейнджерс" – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Крайдер – 7 (бол., Степан, Цуккарелло-Осен), 8:02 – 0:1. Шайфли – 14 (Постма, Бафлин), 29:51 – 1:1. Хэйс – 11 (бол., Макдона, Миллер), 58:51 – 1:2.
Вратари: Хатчинсон (59:04) – Раанта.
Штраф: 8 – 6.
Броски: 18 (6+7+5) – 24 (10+8+6).
Виннипег. MTS Centre.