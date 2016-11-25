06:10 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Монреаль" победил "Каролину"

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"Монреаль" переиграл в матче регулярного чемпионата НХЛ "Каролину" со счетом 2:1. Первой звездой встречи признан форвард "Канадиенс" Эндрю Шоу, ставший автором гола. Российские игры хозяев Александр Радулов, Алексей Емелин и Андрей Марков очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Каролина" – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Линдхольм – 2 (Раск, Песке), 10:32 – 0:1. Шоу – 4 (Юдон, Деарне), 12:08 – 1:1. Пачоретти – 5 (Плеканец, Галлахер), 40:14 – 2:1.

Вратари: Прайс – Уорд (58:19).

Штраф: 6 – 4.

Броски: 22 (8+5+9) – 32 (9+8+15).

Наши: Емелин (23:16/1/+1), Марков (21:57/2/+1), Радулов (13:53/0/-1) – -

Монреаль. Centre Bell.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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