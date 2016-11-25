"Монреаль" победил "Каролину"

"Монреаль" переиграл в матче регулярного чемпионата НХЛ "Каролину" со счетом 2:1. Первой звездой встречи признан форвард "Канадиенс" Эндрю Шоу, ставший автором гола. Российские игры хозяев Александр Радулов, Алексей Емелин и Андрей Марков очков не набрали.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Монреаль" – "Каролина" – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Линдхольм – 2 (Раск, Песке), 10:32 – 0:1. Шоу – 4 (Юдон, Деарне), 12:08 – 1:1. Пачоретти – 5 (Плеканец, Галлахер), 40:14 – 2:1.
Вратари: Прайс – Уорд (58:19).
Штраф: 6 – 4.
Броски: 22 (8+5+9) – 32 (9+8+15).
Наши: Емелин (23:16/1/+1), Марков (21:57/2/+1), Радулов (13:53/0/-1) – -
Монреаль. Centre Bell.