"Монреаль" победил "Анахайм", Радулов очков не набрал

"Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Анахайм" со счетом 5:1. Российский нападающий "Канадиенс" Александр Радулов провел на льду почти 23 минуты, но очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Анахайм" - 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Голы: Кольяно - 9, 5:19 - 0:1. Байрон - 11 (Питри, Митчелл), 19:00 - 1:1. Плеканец - 3 (бол., Байрон, Лехконен), 32:35 - 2:1. Питри - 7, 44:32 - 3:1. Пачоретти - 13 (бол., Питри), 48:52 - 4:1. Терри - 1 (Маккэррон, Болье), 59:13 - 5:1.

Вратари: Прайс - Бернье.

Штраф: 6 - 12.

Броски: 34 (10+12+12) - 13 (7+3+3).

Наши: Емелин (19:38/2/0), Радулов (22:40/1/0) - -.

21 декабря. Монреаль. Centre Bell.