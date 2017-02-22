"Монреаль" по буллитам обыграл "Рейнджерс"

"Монреаль" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ нанес поражение "Рейнджерс" - 3:2 Б. Российский защитник "Канадиенс" Алексей Емелин отметился результативной передачей. Другой россиянин "Монреаля" - форвард Александр Радулов реализовал свой буллит в послематчевой серии.

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Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Монреаль" - 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Шоу - 8 (Уэбер, ЕМЕЛИН), 3:55 - 0:1. Линдберг - 3 (Фаст, Шей), 10:03 - 1:1. Уэбер - 14 (бол., МАРКОВ, Пачоретти), 21:42 - 1:2. Нэш - 17 (Макдона, Веси), 29:26 - 2:2.

Победный буллит: Байрон.

Вратари: Лундквист - Прайс.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 30 (7+13+6+4) - 28 (10+8+8+2

Наши: - - Радулов (19:06/3/-1), Марков (24:56/1/-1), Емелин (21:15/1/0).