"Монреаль" по буллитам обыграл "Баффало"

"Монреаль" в серии буллитов обыграл "Баффало" (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Клинков" дубль на счету Джейсона Поминвилля. У гостей отличились Филлип Дано и Макс Пачоретти. Победный буллит на счету Джонатана Друэна.

Защитник "Баффало" Виктор Антипин провел на льду 14 минут, нанес один бросок по воротам и один раз заблокировал бросок соперника.

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"Баффало" - "Монреаль" - 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)



Голы: Поминвилль - 1 (бол., Гриффит), 8:30 - 1:0. Пачоретти - 1 (Друэн, Галлахер), 17:56 - 1:1. Поминвилль - 2 (Айкел, Кейн), 20:22 - 2:1. Дано - 1 (мен., Уэбер, Алзнер), 48:01 - 2:2.



Победный буллит: Друэн.



Вратари: Ленер - Прайс.



Штраф: 8 - 10.



Броски: 45 (11+18+12+4) - 40 (17+10+10+3).

Наши: Антипин (14:29/1/0) - -.



6 октября. Баффало. KeyBank Center.