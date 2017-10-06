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05:12 | Хоккей — НХЛ

"Монреаль" по буллитам обыграл "Баффало"


"Монреаль" в серии буллитов обыграл "Баффало" (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Клинков" дубль на счету Джейсона Поминвилля. У гостей отличились Филлип Дано и Макс Пачоретти. Победный буллит на счету Джонатана Друэна.

Защитник "Баффало" Виктор Антипин провел на льду 14 минут, нанес один бросок по воротам и один раз заблокировал бросок соперника.

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"Баффало" - "Монреаль" - 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Поминвилль - 1 (бол., Гриффит), 8:30 - 1:0. Пачоретти - 1 (Друэн, Галлахер), 17:56 - 1:1. Поминвилль - 2 (Айкел, Кейн), 20:22 - 2:1. Дано - 1 (мен., Уэбер, Алзнер), 48:01 - 2:2.

Победный буллит: Друэн.

Вратари: Ленер - Прайс.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 45 (11+18+12+4) - 40 (17+10+10+3).

Наши: Антипин (14:29/1/0) - -.

6 октября. Баффало. KeyBank Center.

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Материалы других СМИ
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