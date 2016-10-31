"Монреаль" отправил Сергачева в фарм-клуб

"Монреаль" отправил российского защитника Михаила Сергачева в фарм-клуб "Виндзор Спитфайрз" из OHL, сообщает официальный сайт клуба. 18-летний игрок выбран в этом году на драфте под девятым номером. В НХЛ он успел провести три матча.
В сезоне-2015/16 Сергачев уже выступал в "Виндзор Спитфайрз", набрав в общей сложности 54 (14+40) очка в 67 матчах и был признан лучшим защитником лиги.
Italo2013
"Виндзор", это не фарм-клуб, а клуб юниорской лиги, в котором Сергачев играл в прошлом сезоне. "Монреаль" не имеет права отправить юниора в фарм, а должен по истечении девяти игр, либо оставить его у себя на весь сезон, либо отправить обратно в юниорскую команду.
21:28