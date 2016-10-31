"Монреаль" отправил Сергачева в фарм-клуб

"Монреаль" отправил российского защитника Михаила Сергачева в фарм-клуб "Виндзор Спитфайрз" из OHL, сообщает официальный сайт клуба. 18-летний игрок выбран в этом году на драфте под девятым номером. В НХЛ он успел провести три матча.

В сезоне-2015/16 Сергачев уже выступал в "Виндзор Спитфайрз", набрав в общей сложности 54 (14+40) очка в 67 матчах и был признан лучшим защитником лиги.