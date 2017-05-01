"Монреаль" отказался от Шипачева из-за зарплаты

Нападающий СКА Вадим Шипачев не переберется в НХЛ этим летом, сообщает TSN. "Монреаль" был заинтересован в приглашении россиянина еще летом прошлого года, однако сейчас отказался от его приобретения.
Отмечается, что в КХЛ 30-летний игрок получил более выгодное предложение, чем то, что ему может предложить "Монреаль". В минувшем сезоне регулярного чемпионата Шипачев набрал 76 (26+50) очков в 50 матчах, а также 20 (4+16) очков в 17 играх Кубка Гагарина.
capitan76
По принципу: сменки реже - деньги те же, а по факту: напрягов меньше - бабла больше. А чЁ: если быть честным, то все так хотят.
19:45
PvsZ
Наряду с Деньгийчуком появился ещё и Деньгичёв.
19:41
foreverCSKAforever
Какой глупец в НХЛ будет платить огромные бабки за симуляции своего игрока, которые будут оборачиваться не большинством над соперником, а меньшинством для своей команды?
19:38
Урфин Джюс
Какой-то глупый Монреаль вздумал тягаться с миллером.. результат был предсказуем
19:28