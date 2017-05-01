"Монреаль" отказался от Шипачева из-за зарплаты

Нападающий СКА Вадим Шипачев не переберется в НХЛ этим летом, сообщает TSN. "Монреаль" был заинтересован в приглашении россиянина еще летом прошлого года, однако сейчас отказался от его приобретения.

Отмечается, что в КХЛ 30-летний игрок получил более выгодное предложение, чем то, что ему может предложить "Монреаль". В минувшем сезоне регулярного чемпионата Шипачев набрал 76 (26+50) очков в 50 матчах, а также 20 (4+16) очков в 17 играх Кубка Гагарина.