19:24 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Монреаль" отказался от Шипачева из-за зарплаты

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Нападающий СКА Вадим Шипачев не переберется в НХЛ этим летом, сообщает TSN. "Монреаль" был заинтересован в приглашении россиянина еще летом прошлого года, однако сейчас отказался от его приобретения.

Отмечается, что в КХЛ 30-летний игрок получил более выгодное предложение, чем то, что ему может предложить "Монреаль". В минувшем сезоне регулярного чемпионата Шипачев набрал 76 (26+50) очков в 50 матчах, а также 20 (4+16) очков в 17 играх Кубка Гагарина.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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capitan76

По принципу: сменки реже - деньги те же, а по факту: напрягов меньше - бабла больше. А чЁ: если быть честным, то все так хотят.

19:45

PvsZ

Наряду с Деньгийчуком появился ещё и Деньгичёв.

19:41

foreverCSKAforever

Какой глупец в НХЛ будет платить огромные бабки за симуляции своего игрока, которые будут оборачиваться не большинством над соперником, а меньшинством для своей команды?

19:38

Урфин Джюс

Какой-то глупый Монреаль вздумал тягаться с миллером.. результат был предсказуем

19:28