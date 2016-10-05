"Монреаль" одолел "Бостон", Радулов отдал передачу

"Монреаль" в выставочном матче взял верх над "Бостоном" - 4:3. В поединке приняли участие четыре российских хоккеиста "Канадиенс" - защитники Алексей Емелин, Андрей Марков и новичок Михаил Сергачев, а также форвард Александр Радулов. Последний отметился голевой передачей в эпизоде со второй шайбой команды.

В другом поединке "Баффало" одолел "Каролину" - 2:0. В составе "Харрикейнз" сыграл россиянин Валентин Зыков.

Еще в одной встрече "Айлендерс" с Николаем Кулеминым в овертайме взял верх над "Рейнджерс" - 3:2.

НХЛ

Выставочные матчи

"Айлендерс" - "Рейнджерс" - 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

"Баффало" - "Каролина" - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

"Монреаль" - "Бостон" - 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)