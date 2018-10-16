"Монреаль" одержал победу над "Детройтом"

"Монреаль" обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 7:3. 3 (1+2) очка в этой встрече набрал нападающий "Канадиенс" Томаш Татар.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Детройт" - 7:3 (3:1, 3:0, 1:2)

Голы: Друэн - 1 (буллит), 7:13 - 1:0. Плеканец - 1 (Пека, Юулсен), 16:56 - 2:0. Атанасиу - 1 (Бертуцци, Гронек), 17:24 - 2:1. Татар - 3 (Дано), 19:51 - 3:1. Галлахер - 3 (Татар, Райлли), 23:52 - 4:1. Юдон - 2 (Пека, Питри), 24:35 - 5:1. Друэн - 2 (бол., Татар, Доми), 35:59 - 6:1. Атанасиу - 2 (Гленденинг, Нюквист), 47:03 - 6:2. Ванек - 1 (бол., Манта), 50:11 - 6:3. Байрон - 3 (Армиа, Котканиеми), 58:11 - 7:3.

Вратари: Ниеми - Ховард (Бернье, 24:35).

Штраф: 11 - 17.

Броски: 35 (15+16+4) - 28 (9+7+12).

16 октября. Монреаль. Centre Bell.