"Монреаль" обыграл "Вегас", Ниеми сделал 34 сэйва

"Монреаль" переиграл "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Голкипер "Канадиенс" Антти Ниеми сделал 34 сэйва.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Монреаль" - "Вегас" - 5:4 (0:2, 3:1, 2:1)
Голы: Хант - 2 (бол., Карлссон, Гика), 17:40 - 0:1. Маршессо - 8 (Смит, Карлссон), 18:37 - 0:2. Юдон - 3 (Котканиеми, Мете), 26:04 - 1:2. Э. Шоу - 3 (Друэн, Доми), 27:09 - 2:2. Котканиеми - 3 (Лехконен, Агостино), 29:57 - 3:2. Так - 4 (Миллер, Икин), 34:34 - 3:3. Карлссон - 4 (бол., Гика, Хант), 43:27 - 3:4. Э. Шоу - 4 (Доми, Питри), 49:20 - 4:4. Татар - 7 (Дано), 52:17 - 5:4.
Вратари: Ниеми - Флери (59:11).
Штраф: 6 - 4.
Броски: 27 (4+12+11) - 38 (15+9+14).
11 ноября. Монреаль. Centre Bell.
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