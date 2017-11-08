"Монреаль" обыграл "Вегас" благодаря голу Пачоретти

"Монреаль" победил "Вегас" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Голден Найтс" потерпели второе поражение кряду, "Канадиенс" выиграли в третий раз подряд.
В составе победителей по шайбе забросили Брендан Галлахер, Джорди Бенн и Макс Пачоретти, у гостей отличились Пьер-Эдуард Белльмар и Эрик Хаула.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Монреаль" – "Вегас" – 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
- НХЛ
- Монреаль Канадиенс
- Макс Пачоретти
- Эрик Хаула
- Пьер-Эдуард Белльмар
- Брендан Галлахер
- Вегас Голден Найтс
- Джорди Бенн
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