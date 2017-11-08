"Монреаль" обыграл "Вегас" благодаря голу Пачоретти

"Монреаль" победил "Вегас" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Голден Найтс" потерпели второе поражение кряду, "Канадиенс" выиграли в третий раз подряд.

В составе победителей по шайбе забросили Брендан Галлахер, Джорди Бенн и Макс Пачоретти, у гостей отличились Пьер-Эдуард Белльмар и Эрик Хаула.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Вегас" – 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)