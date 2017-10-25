"Монреаль" обыграл "Флориду", Щербак и Дадонов очков не набрали

"Монреаль" обыграл "Флориду" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:1. В составе "Канадиенс" на площадке появился российский нападающий Никита Щербак. Он сыграл 11 минут 13 секунд. Форвард Евгений Дадонов провел на льду 16 минут 20 секунд. Он дважды бросил по воротам и провел силовой прием.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Флорида" - 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Голы: Яндл - 1 (Юбердо, Барков), 20:20 - 0:1. Гальченюк - 2 (бол., Галлахер, Друэн), 36:44 - 1:1. Уэбер - 2 (бол., Друэн, Шоу), 38:02 - 2:1. Галлахер - 3, 38:19 - 3:1. Уэбер - 3 (Лехконен), 49:11 - 4:1. Пачоретти - 2 (Дано, Бенн), 51:06 - 5:1.

Вратари: Прайс - Раймер.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 37 (11+15+11) - 27 (11+6+10).

Наши: Щербак (11:13/0/0) - Дадонов (16:20/2/-1).

25 октября. Монреаль. Centre Bell.