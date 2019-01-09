"Монреаль" обыграл "Детройт"

"Монреаль" одержал победу над "Детройтом" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. Победная шайба на счету форварда Джеффа Питри.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Монреаль" - 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Голы: Галлахер - 16 (Татар, Дано), 20:30 - 0:1. Армиа - 4 (Доми, Бенн), 21:36 - 0:2. Атанасиу - 16 (Гленденинг), 26:39 - 1:2. Питри - 9 (Татар), 40:19 - 1:3. Атанасиу - 17 (бол., Манта, Нюквист), 44:58 - 2:3.

Вратари: Ховард (58:38) - Ниеми.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 32 (9+12+11) - 25 (8+10+7).

9 января. Детройт. Little Caesars Arena.