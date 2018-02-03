"Монреаль" обыграл "Анахайм", Щербак отметился передачей

"Монреаль" оказался сильнее "Анахайма" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2. Россиянин Никита Щербак провел на площадке 10 минут 41 секунду, за это время он успел отметиться передачей.

В составе "Канадиенс" отличился Логан Шоу, Джо Морроу и Дэвид Шлемко. Джефф Питри сделал дубль. У "Анахайма" шайбы забросили Кори Перри и Рикард Ракелль.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Анахайм" – 5:2 (3:0, 1:2, 1:0)

Голы: Л. Шоу – 3 (Фрейз), 6:10 – 1:0. Морроу – 4 (бол., Мете, ЩЕРБАК), 8:17 – 2:0. Шлемко – 1 (Гальченюк, Галлахер), 10:13 – 3:0. Питри – 6 (бол., Пачоретти, Гальченюк), 23:45 – 4:0. Перри – 9 (бол., Ракелль, Фаулер), 28:32 – 4:1. Ракелль – 19 (Ритчи, Фаулер), 32:15 – 4:2. Питри – 7 (бол., Морроу, Галлахер), 55:46 – 5:2.

Вратари: Ниеми – Миллер (Берра, 10:13).

Штраф: 8 – 24.

Броски: 29 (9+11+9) – 45 (16+20+9).

Наши: Щербак (10:41/2/0)– -.

3 февраля. Монреаль. Centre Bell.