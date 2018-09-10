"Монреаль" обменял Пачоретти в "Вегас" на Татара и Сузуки

Форвард Макс Пачоретти перешел в "Вегас", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Монреаль".
Также сообщается, что в обратно направлении проследовали нападающие Томаш Татар и Ник Сузуки. Кроме того, "Монреаль" получил право выбора во втором раунде драфта 2019 года.
29-летний хоккеист провел 626 матчей в регулярном чемпионате НХЛ (все – за "Канадиэнс"). В его активе 448 (226+222) очков. В плей-офф он провел 38 игр и набрал 19 (10+9) очков.
Все об НХЛ – здесь
🚨TRADE ALERT🚨– Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 10 сентября 2018 г.
The Golden Knights have acquired forward Max Pacioretty!#VegasBorn https://t.co/A87OuA1sfE