"Монреаль" обменял Пачоретти в "Вегас" на Татара и Сузуки

Форвард Макс Пачоретти перешел в "Вегас", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Монреаль".

Также сообщается, что в обратно направлении проследовали нападающие Томаш Татар и Ник Сузуки. Кроме того, "Монреаль" получил право выбора во втором раунде драфта 2019 года.

29-летний хоккеист провел 626 матчей в регулярном чемпионате НХЛ (все – за "Канадиэнс"). В его активе 448 (226+222) очков. В плей-офф он провел 38 игр и набрал 19 (10+9) очков.

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