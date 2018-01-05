09:11 | Хоккей — НХЛ

"Монреаль" обменял Монтойю в "Эдмонтон" на 4-й выбор драфта

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"Монреаль" обменял голкипера Эла Монтойю в "Эдмонтон", сообщает официальный сайт НХЛ. Взамен "Канадиенс" получили выбор в 4-м раунде драфта-2018.

Американец из-за сотрясения мозга не выходил на лед с 4 ноября и в этом сезоне провел всего 4 встречи. Его контракт истекает летом 2019 года, по которому он получает 1,062 миллиона долларов.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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ростовский свин

fifa_guru..да я и уточняю..так как информация про обмен в монреаль -прошла вскользь для меня - не был уверен: слух или правда.

13:08

fifa_guru

ростовский свин он (bezik) как бы и намекает вопросом, что (наконец-то) Ниеми нашел свой дом теперь, когда Монтойю обменяли. думаю, что нет. там еще есть молодой. до конца сезона, думаю Ниеми досидит))

12:56

ростовский свин

bezik..помойму он уже в монреале -на подмене у прайса??? просто за перемещениями ниеми в этом году не уследиш - вначале фееричная игра за питсбург, потом вроде очутился во флориде - сейчас уже в монреле...

12:49

bezik

Ниеми нашел себе пристанище?

12:10

Долго наблюдал за идиотами на эт

Им надо ГМ-ами и тренерами поменяться с кем-нибудь на первые раунды драфта на 10 лет вперёд, всё равно ничего они с этими первыми раундами выдающегося не сделали))

11:27

fifa_guru

Нефти, конечно, нужен кипер. Но этот то куда?) уже в возрасте, да и вечный бэкапер...

09:42