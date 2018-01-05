"Монреаль" обменял Монтойю в "Эдмонтон" на 4-й выбор драфта

"Монреаль" обменял голкипера Эла Монтойю в "Эдмонтон", сообщает официальный сайт НХЛ. Взамен "Канадиенс" получили выбор в 4-м раунде драфта-2018.

Американец из-за сотрясения мозга не выходил на лед с 4 ноября и в этом сезоне провел всего 4 встречи. Его контракт истекает летом 2019 года, по которому он получает 1,062 миллиона долларов.