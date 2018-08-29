"Монреаль" не ведет с Пачоретти переговоры о новом контракте

Инсайдер Рено Левуа в своем Твиттере сообщил, что "Монреаль" на данный момент так и не приступил к переговорам с нападающим Максом Пачоретти о новом контракте. Таким образом, американец может стать неограниченно свободным агентом следующим летом.

Отметим, что ранее генменеджер "Канадиенс" Марк Бержевен заявлял о желании оставить в команде 29-летнего капитана, теперь же, по информации издания, он сам сообщил Пачоретти о новом решении клуба.

Минувший сезон стал не самым удачным в карьере Пачоретти в плане личной статистики – он набрал 37 (17+20) очков в 63 матчах регулярного чемпионата. До этого он четыре сезона подряд забивал не менее 30 голов в "регулярке".