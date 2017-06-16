"Монреаль" не устраивают требования Радулова по новому контракту

"Монреаль" может отказать российскому нападающему Александру Радулову в продлении контракта. По информации инсайдера ESPN Пьера Лебрюна, канадский клуб не устраивают требования 30-летнего форварда. Если он их не изменит, то соглашение подписано не будет.

Радулов хочет заключить контракт сроком на 4-5 лет с зарплатой 6-6,5 миллиона долларов в год. Напомним, что ранее сообщалось, что стороны близки к продлению сотрудничества.

Также сегодня стало известно, что "Канадиенс" в обмен на 18-летнего российского защитника Михаила Сергачева и право выбора во втором раунде драфта-2018 получит 22-летнего канадского нападающего Джонатана Друэна и право выбора в 6-м раунде драфта-2018. Как отмечает Лебрюн, это может стать козырем "Монреаля" в переговорах с Радуловым.