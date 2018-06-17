"Монреаль" не планирует обменивать Пачоретти

Генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен намекнул, что клуб не будет обменивать нападающего и капитана команды Макса Пачоретти, сообщает The Montreal Gazette. Руководитель ждет, что 29-летний хоккеист останется в команде.

На протяжении прошлого сезона были слухи о возможном обмене Пачоретти. Напомним, что действующий контракт игрока рассчитан еще на один сезон, за который он заработает 4,5 миллиона долларов. Следующим летом он может стать неограниченно свободным агентом.

Минувший сезон стал не самым удачным в карьере Пачоретти в плане личной статистики – он набрал 37 (17+20) очков в 63 матчах регулярного чемпионата. До этого он четыре сезона подряд забивал не менее 30 голов в "регулярке".