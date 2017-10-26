"Монреаль" не интересуется Шипачевым?

Инсайдер TSN Боб Маккензи в своем Твиттере сообщил, что "Монреаль" не собирается вести переговоры с "Вегасом" по поводу обмена нападающего Вадима Шипачева. Ночью стало известно, что клуб разрешил россиянину вести переговоры с другими командами НХЛ, так как больше не рассчитывает на него.

– Специально для болельщиков "Монреаля", которые хотели бы видеть Шипачева в команде, сообщаю, что у "Хабс" нет к игроку интереса, – говорится в сообщении.

Это дебютный сезон для россиянина в НХЛ, за команду он провел всего три матча в лиге, в которых забросил одну шайбу. Его контракт с клубом рассчитан на два года, с зарплатой в 4,5 миллиона долларов за сезон.

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