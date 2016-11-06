"Монреаль" нанес поражение "Филадельфии", Марков и Радулов набрали 3 очка на двоих

"Монреаль" нанес поражение "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4. В составе "Канадиенс" голом отметился российский защитник Андрей Марков, для которого эта шайба стала первой в сезоне. Он также стал автором результативной передачи. Партнер Маркова по команде и соотечественник Александр Радулов набрал одно очко. Защитник "Флайерз" Иван Проворов записал себе в актив голевой пас.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Филадельфия" – 5:4 (2:2, 1:0, 2:2)

Голы: МАРКОВ - 1, 1:06 - 1:0. Ванде Вельде - 2, 4:32 - 1:1. Гостисбехер - 3 (Ворачек, Дель Зотто), 8:30 - 1:2. Патерин - 1 (Байрон, Шоу), 9:09 - 2:2. Гальченюк - 4 (РАДУЛОВ, МАРКОВ), 38:38 - 3:2. Дано - 3 (Митчелл), 43:52 - 4:2. Жиру - 3 (бол., Ворачек, Гостисбехер), 49:16 - 4:3. Плеканец - 1 (мен., Пачоретти), 50:57 - 5:3. Конечны - 3 (бол., ПРОВОРОВ, Кутюрье), 56:16 - 5:4.

Вратари: Прайс - Нойвирт (59:34).

Штраф: 10 - 6.

Броски: 17 (8+3+6) - 38 (9+15+14).

Наши: Радулов (15:11/0/0), Емелин (23:21/1/+1), Марков (20:46/2/+1) – Проворов (18:15/2/0).

Монреаль. Centre Bell.