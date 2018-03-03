"Монреаль" на выезде переиграл "Айлендерс"

"Айлендерс" на своем льду уступил "Монреалю" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:6). Первые два периода завершились вничью, но в третьем гости забросили три безответные шайбы. Это пятое подряд поражение команды из Нью-Йорка.

Российский нападающий Никита Щербак провел на льду 14 минут и отметился силовым приемом и блок-шотом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" - "Монреаль" - 3:6 (1:1, 2:2, 0:3)

Голы: Галлахер - 22 (Гальченюк, Друэн), 1:28 - 0:1. Фритц - 2 (Нельсон, Хикки), 19:54 - 1:1. Гальченюк - 13 (Шлемко), 22:17 - 1:2. Дж. Бэйли - 16 (Ледди), 24:23 - 2:2. Гальченюк - 14 (Райлли), 30:31 - 2:3. Нельсон - 15 (бол., Бовилье, Лэдд), 39:56 - 3:3. Байрон - 16 (Галлахер, Де ла Росе), 48:10 - 3:4. Юулсен - 1 (Лехконен, Райлли), 49:53 - 3:5. Гальченюк - 15 (п.в.), 59:11 - 3:6.

Вратари: Галак (57:48 - 59:11) - Линдгрен.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 35 (14+11+10) - 25 (5+10+10).

Наши: - - Щербак (14:09/0/0).

3 марта. Нью-Йорк. Barclays Center.