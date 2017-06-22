"Монреаль" может обменять права на Радулова

Генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен заявил, что клуб может рассмотреть вариант с обменом прав на нападающего Александра Радулова, сообщает в своем Твиттере журналист Sportsnet Эрик Энгельс. Однако клуб не сможет этого сделать до 1 июля, то есть не сможет включить россиянина в возможный обмен на драфт-пик этого года.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист намерен получить контракт на 5-6 лет и не согласен на зарплату в 6 миллионов долларов. В минувшем сезоне 30-летний хоккеист провел 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 54 (18+36) очка. Также на его счету 7 (2+5) очков в 6 встречах плей-офф.