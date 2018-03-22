"Монреаль" лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ

"Монреаль" после поражения от "Питтсбург" (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ лишился шансов на выход в плей-офф. Из 10 последних игр "Канадиенс" проиграли 9 встреч.
Отметим, что для "Монреаля" это непопадание в число претендентов на Кубок Стэнли стало вторым за три последних года.
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Werewolf
А где заголовок типа Малкин задушил (пристрелил, утопил, четвертовал) Монреаль?
10:17
Don
shpasic, ты хотел написать СКА?) Опечатался?)))
09:39
bezik
Бержевен и Молсон молодцы. Решили все разрушить. Контракт Уэбера, теперь и Прайса, подписание Алзнера и непродление Раду.. Летом Пачи будут сплавлять.
09:34
shpasic
это не за тепличный ЦСКА пылить)
09:19
Sn0w
Пеги так может еще и пошумят там даже. А в целом прикольно, Канада поставляет большинство хокеистов, но их собственные клубы при этом ничего не показывают толкового :)
09:15
Электросталец
Торонто и Виннипег
09:07
staerswimmer23
Канадские клубы вообще в плей-офф выйдут?
09:00