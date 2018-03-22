08:45 | Хоккей — НХЛ

"Монреаль" лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ

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"Монреаль" после поражения от "Питтсбург" (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ лишился шансов на выход в плей-офф. Из 10 последних игр "Канадиенс" проиграли 9 встреч.

Отметим, что для "Монреаля" это непопадание в число претендентов на Кубок Стэнли стало вторым за три последних года.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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Werewolf

А где заголовок типа Малкин задушил (пристрелил, утопил, четвертовал) Монреаль?

10:17

Don

shpasic, ты хотел написать СКА?) Опечатался?)))

09:39

bezik

Бержевен и Молсон молодцы. Решили все разрушить. Контракт Уэбера, теперь и Прайса, подписание Алзнера и непродление Раду.. Летом Пачи будут сплавлять.

09:34

shpasic

это не за тепличный ЦСКА пылить)

09:19

Sn0w

Пеги так может еще и пошумят там даже. А в целом прикольно, Канада поставляет большинство хокеистов, но их собственные клубы при этом ничего не показывают толкового :)

09:15

Электросталец

Торонто и Виннипег

09:07

staerswimmer23

Канадские клубы вообще в плей-офф выйдут?

09:00

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