"Монреаль" лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ

"Монреаль" после поражения от "Питтсбург" (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ лишился шансов на выход в плей-офф. Из 10 последних игр "Канадиенс" проиграли 9 встреч.

Отметим, что для "Монреаля" это непопадание в число претендентов на Кубок Стэнли стало вторым за три последних года.