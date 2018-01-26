"Монреаль" и "Каролина" забросили 11 шайб на двоих

"Каролина" победила "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:5.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Монреаль" - "Каролина" - 5:6 (0:2, 4:3, 1:1)
Голы: Терявяйнен - 12 (Уильямс, Раск), 1:34 - 0:1. Стаал - 14 (бол., Раск, Фольк), 8:03 - 0:2. Юдон - 5 (Питри, Байрон), 26:08 - 1:2. Галлахер - 18, 26:47 - 2:2. Скиннер - 15 (Хэнифин, Райан), 27:06 - 2:3. Терявяйнен - 13, 27:35 - 2:4. Юдон - 6, 28:59 - 3:4. Питри - 5 (Пачоретти, Юдон), 38:42 - 4:4. Райан - 11 (Хэнифин, Стемпняк), 39:54 - 4:5. Пачоретти - 16 (бол., Питри, Друэн), 49:31 - 5:5. Уильямс - 9 (Терявяйнен, Хэнифин), 49:41 - 5:6.
Вратари: Прайс (58:03) - Уорд.
Штраф: 9 - 11.
Броски: 31 (6+14+11) - 29 (13+9+7).
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