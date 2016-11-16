"Монреаль" без Радулова проиграл "Флориде", Марков набрал очко

"Монреаль" уступил "Флориде" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 в овертайме. В составе хозяев результативной передачей отметился российский защитник Андрей Марков. Его партнер по команде и соотечественник Александр Радулов пропускал встречу из-за болезни.

В параллельной встрече "Оттава" одолела "Филадельфию" по буллитам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Флорида" – 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Наши: Емелин (22:32/3/-1), Марков (22:09/1/+1) – -

"Филадельфия" – "Оттава" – 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кузинс – 2, 5:14 – 1:0. Стоун – 3 (Мето), 27:09 – 1:1. Раффль – 2 (Уайз, Дель Зотто), 33:18 – 2:1. Террис – 8 (Карлссон), 58:01 – 2:2.

Победный буллит: Карлссон.

Вратари: Мэйсон – Андерсон.

Штраф: 4 – 8.

Броски: 35 (10+16+8+1) – 26 (9+9+8+0).

Наши: Проворов (22:43/5/1) – -.

Филадельфия. Wells Fargo Center.