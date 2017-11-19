Монахэн, Дюклер и Мэттьюс - звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших игроков минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан нападающий "Калгари" Шон Монахэн, набравший 4 (3+1) очка за результативность в матче с "Филадельфией" (5:4 ОТ).

Для форварда этот хет-трик стал первым в карьере. Но то, чтобы забросить три шайбы у него ушло 9 минут.

Второй звездой дня стал нападающий "Аризоны" Энтони Дюклер, на счету которого 3 (3+0) балла за результативность в игре с "Оттавой" (3:2 ОТ). Тройку лучших замкнул форвард "Торонто" Остон Мэттьюс, забросивший две шайбы в игре с "Монреалем" (6:0).