Момент дня в НХЛ: драка Малкина и Суббана

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин подрался с защитником "Нэшвилла" Пи. Кей. Суббаном. Потасовка произошла во время коммерческой паузы во втором матче финала Кубка Стэнли. Игроки сильно не пострадали и получили обоюдное удаление. Встреча завершилась победой "Пингвинз" со счетом 4:1, Малкин забросил одну из шайб, а счет в серии стал 2-0.
vasilich21
Мне послышалось, или толерантная публика ухала?
09:14
Trezvy
Обнимашки какие-то, а не драка.
09:06
Vlаdimir
Ну если обнимания теперь драками называются ....
08:57
nik27772
кругом одни обь зя ны.........
08:32