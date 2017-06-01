Момент дня в НХЛ: драка Малкина и Суббана

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин подрался с защитником "Нэшвилла" Пи. Кей. Суббаном. Потасовка произошла во время коммерческой паузы во втором матче финала Кубка Стэнли. Игроки сильно не пострадали и получили обоюдное удаление. Встреча завершилась победой "Пингвинз" со счетом 4:1, Малкин забросил одну из шайб, а счет в серии стал 2-0.