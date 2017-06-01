08:11 | ХОККЕЙ — НХЛ

Момент дня в НХЛ: драка Малкина и Суббана

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Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин подрался с защитником "Нэшвилла" Пи. Кей. Суббаном. Потасовка произошла во время коммерческой паузы во втором матче финала Кубка Стэнли. Игроки сильно не пострадали и получили обоюдное удаление. Встреча завершилась победой "Пингвинз" со счетом 4:1, Малкин забросил одну из шайб, а счет в серии стал 2-0.

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Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2017. Финал. "Питтсбург" vs "Нэшвилл"
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КОММЕНТАРИИ (4)
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vasilich21

Мне послышалось, или толерантная публика ухала?

09:14

Trezvy

Обнимашки какие-то, а не драка.

09:06

Vlаdimir

Ну если обнимания теперь драками называются ....

08:57

nik27772

кругом одни обь зя ны.........

08:32