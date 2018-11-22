Момент дня: Овечкин увернулся от летящей в голову шайбы, Кейн не смог

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин на раскатке перед матчем регулярного чемпионата против "Чикаго" (4:2) ловко увернулся от летящей в лицо шайбы. В итоге она попала в плечо и отскочила, а россиянин лишь улыбнулся.
Примечательно, что на другой половине площадки то же самое случилось с нападающим Патриком Кейном. Однако ему шайба попала в лицо. Хотя серьезных травм американец не получил, но ему было явно не до смеха.
Both Ovi and Kane got nailed with pucks in the pregame skate 😳 pic.twitter.com/U9HQPOteiR– NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 22 ноября 2018 г.
Загрузка...