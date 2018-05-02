"Вашингтон" на своей странице в Твиттере опубликовал видео, как российский нападающий Александр Овечкин праздновал победную шайбу в ворота "Питтсбурга" в 3-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли (4:3). 32-летний россиянин на эмоциях подъехал к защитному стеклу, за которым сидели фанаты "Пингвинз" и ударил по нему. В ответ некоторые из болельщиков показали ему неприличные жесты, но Овечкин не предал этому значения и продолжил радоваться.
h8ers pic.twitter.com/WSU57rYJl2– Washington Capitals (@Capitals) 2 мая 2018 г.
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grigmakarov
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://linkto.eu/mblog
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