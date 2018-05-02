Момент дня. Овечкин празднует победную шайбу. Видео

"Вашингтон" на своей странице в Твиттере опубликовал видео, как российский нападающий Александр Овечкин праздновал победную шайбу в ворота "Питтсбурга" в 3-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли (4:3). 32-летний россиянин на эмоциях подъехал к защитному стеклу, за которым сидели фанаты "Пингвинз" и ударил по нему. В ответ некоторые из болельщиков показали ему неприличные жесты, но Овечкин не предал этому значения и продолжил радоваться.