Молодым хоккеистам рекомендуют не упоминать игру Fortnite в соцсетях

Журналист The Sports Network Рик Вестхэд в Твиттере сообщил, что клубы НХЛ не хотят подписывать игроков, который играют в Fortnite. Данная киберспортивная игра является на данный момент одной из наиболее популярной.

"Сотрудник команды ОХЛ сообщил мне, что некоторым игрокам посоветовали удалить из соцсетей отсылки на Fortnite. Некоторые клубы НХЛ считают, что игра является одним из главных отвлекающих увлечений в данный момент", – написал Вестхэд.

Ибрагимович готовится стать киберспортсменом? //

"Нант" представил новичка в стиле "Енисея". Видео //

"Енисей" представил футболиста роликом в игре Fortnite //

​​Гризманн после победы на ЧМ-2018 играет в Fortnite