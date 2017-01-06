10:59 | ХОККЕЙ — НХЛ

Молодежная сборная США - первая звезда дня

0
0
0

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признана молодежная сборная США, одержавшая победу в финале молодежного чемпионата мира против Канады (5:4 Б). Второй звездой стал нападающий "Эдмонтона" Патрик Марун, оформивший первый хет-трик в карьере в матче с "Бостоном" (4:3), а замкнул тройку форвард "Нэшвилла" Колтон Сиссонс, оформивший свой первый хет-трик в карьере в игре с "Тампа-Бэй" (6:1).

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ