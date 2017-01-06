Молодежная сборная США - первая звезда дня

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признана молодежная сборная США, одержавшая победу в финале молодежного чемпионата мира против Канады (5:4 Б). Второй звездой стал нападающий "Эдмонтона" Патрик Марун, оформивший первый хет-трик в карьере в матче с "Бостоном" (4:3), а замкнул тройку форвард "Нэшвилла" Колтон Сиссонс, оформивший свой первый хет-трик в карьере в игре с "Тампа-Бэй" (6:1).