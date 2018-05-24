"Молодчик, Саня!" Василевский и Кучеров поздравили Овечкина

"Вашингтон" обыграл "Тампу" в седьмом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ – 4:0. "Кэпиталз" во второй раз в своей истории вышел в финал Кубка Стэнли. Соперником команды Барри Тротца станет новичок лиги "Вегас".
После завершения игры хоккеисты провели традиционное рукопожатие. Лидеры "Молний" голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров поздравили Овечкина с выходом в финал.
– Молодчик, Саня! – сказали оба хоккеиста.
THE 🤝!! #ALLCAPS pic.twitter.com/hSPaQT9Co9– Washington Capitals (@Capitals) 24 мая 2018 г.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
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- Никита Кучеров
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Барри Тротц
- Вегас Голден Найтс
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