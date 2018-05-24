"Молодчик, Саня!" Василевский и Кучеров поздравили Овечкина

"Вашингтон" обыграл "Тампу" в седьмом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ – 4:0. "Кэпиталз" во второй раз в своей истории вышел в финал Кубка Стэнли. Соперником команды Барри Тротца станет новичок лиги "Вегас".

После завершения игры хоккеисты провели традиционное рукопожатие. Лидеры "Молний" голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров​ поздравили Овечкина с выходом в финал.

– Молодчик, Саня! – сказали оба хоккеиста.