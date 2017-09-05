Молодая звезда "Калгари" может перебраться в КХЛ

Ограниченно свободный агент Сэм Беннетт по-прежнему не может договориться с "Калгари" о продлении контракта. По данным инсайдера TSN Дарена Дрегера, требования 21-летнего форварда значительно превышают предложенную ему "Флэймз" сумму.

По информации источника, Беннетт, выбранный в первом раунде драфта НХЛ-2014 под общим четвертым номером, рассматривает вариант с переездом в одну из европейских лиг, в том числе – КХЛ.

В прошлом сезоне на счету Беннетта 26 (13+13) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности "-16" и 2 шайбы в 4 играх плей-офф при "-1". В активе Сэма – золото юниорского чемпионата мира-2013 в составе сборной Канады.