09:52 | ХОККЕЙ — НХЛ

Мишель Террьен: "Вашингтон" - лучшая команда НХЛ"

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Главный тренер "Монреаля" Мишель Террьен после поражения от "Вашингтона" (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что его подопечные имели несколько опасных моментов и смогла навязать борьбу "лучшей команде лиги". В составе "Канадиенс" голом и пасом отметился Александр Радулов.

- Мы играли против лучшей команды лиги, - цитирует официальный сайт НХЛ Терьена. - Им сейчас тяжело противостоять. Мы неплохо боролись и имели неплохие шансы. Холтби совершил несколько сейвов в конце матча, но у нас были и позитивные моменты.

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Материалы REN-TV

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