Мишель Террьен: "Щербак обладает высоким мастерством"

Главный тренер "Монреаля" Мишель Террьен после победы над "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3) отметил мастерство российского нападающего Никиты Щербака. 21-летний россиянин сегодня забросил свою первую шайбу в лиге первым же броском.

- Есть причины, по которым я дал Щербаку сыграть в большинстве, - цитирует пресс-служба лиги Террьена. - Парень обладает высоким мастерством, мы хотели дать ему возможность проявить себя, так что в команде все рады, что он сумел этим воспользоваться.