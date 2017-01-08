09:57 | ХОККЕЙ — НХЛ

Мишель Террьен: "Щербак обладает высоким мастерством"

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Главный тренер "Монреаля" Мишель Террьен после победы над "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3) отметил мастерство российского нападающего Никиты Щербака. 21-летний россиянин сегодня забросил свою первую шайбу в лиге первым же броском.

- Есть причины, по которым я дал Щербаку сыграть в большинстве, - цитирует пресс-служба лиги Террьена. - Парень обладает высоким мастерством, мы хотели дать ему возможность проявить себя, так что в команде все рады, что он сумел этим воспользоваться.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/nikita-scherbak-first-nhl-game-with-canadiens/c-285453950

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