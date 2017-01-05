10:13 | ХОККЕЙ — НХЛ

Мишель Террьен: "Радулов способен выстреливать в важные моменты и хочет побеждать"

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Главный тренер "Монреаля" Мишель Террьен остался доволен игрой российского форварда Александра Радулова в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Далласа" (4:3 ОТ). 30-летний россиянин отметился заброшенной шайбой и продлил результативную серию до пяти матчей, забив девятый гол в сезоне.

- В игре Радулова такое количество страсти, - цитирует пресс-служба лиги Террьена. - Он способен выстреливать в важные моменты и хочет побеждать. Когда лидеры так играют, остальные за ними тянутся.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/january-4-day-roundup/c-285351868

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