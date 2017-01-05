Мишель Террьен: "Радулов способен выстреливать в важные моменты и хочет побеждать"

Главный тренер "Монреаля" Мишель Террьен остался доволен игрой российского форварда Александра Радулова в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Далласа" (4:3 ОТ). 30-летний россиянин отметился заброшенной шайбой и продлил результативную серию до пяти матчей, забив девятый гол в сезоне.

- В игре Радулова такое количество страсти, - цитирует пресс-служба лиги Террьена. - Он способен выстреливать в важные моменты и хочет побеждать. Когда лидеры так играют, остальные за ними тянутся.