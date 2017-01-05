Мишель Террьен: "Радулов способен выстреливать в важные моменты и хочет побеждать"

Главный тренер "Монреаля" Мишель Террьен остался доволен игрой российского форварда Александра Радулова в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Далласа" (4:3 ОТ). 30-летний россиянин отметился заброшенной шайбой и продлил результативную серию до пяти матчей, забив девятый гол в сезоне.
- В игре Радулова такое количество страсти, - цитирует пресс-служба лиги Террьена. - Он способен выстреливать в важные моменты и хочет побеждать. Когда лидеры так играют, остальные за ними тянутся.
Ladies and gentlemen ..a beauty by Alexander Radulov! #Habs #GoHabsGo pic.twitter.com/9P7p6Qw90k– HabsHappy: JeSuisCH (@HabsHappy) 5 января 2017 г.
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https://www.nhl.com/ru/news/january-4-day-roundup/c-285351868