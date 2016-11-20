08:34 | ХОККЕЙ — НХЛ

Мишель Террьен: "Радулов передает энергию одноклубникам"

0
0
0

Главный тренер "Монреаля" Мишель Террьен остался доволен игрой россиянина Александра Радулова в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто" (2:1). Форвард пропустил две игры из-за травмы, а после возвращения отметился двумя передачами. Он набирает очки уже в шести играх подряд.

- У него много энергии, и он передает ее одноклубникам, партнерам по звену, и оно сегодня действовало очень хорошо, - цитирует официальный сайт НХЛ Террьена. - Гальченюк неплохо сыграл, Байрон тоже. Ему удалось забить отличный гол.

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ