Мишель Террьен: "Радулов передает энергию одноклубникам"

Главный тренер "Монреаля" Мишель Террьен остался доволен игрой россиянина Александра Радулова в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто" (2:1). Форвард пропустил две игры из-за травмы, а после возвращения отметился двумя передачами. Он набирает очки уже в шести играх подряд.

- У него много энергии, и он передает ее одноклубникам, партнерам по звену, и оно сегодня действовало очень хорошо, - цитирует официальный сайт НХЛ Террьена. - Гальченюк неплохо сыграл, Байрон тоже. Ему удалось забить отличный гол.