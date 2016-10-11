17:06 | ХОККЕЙ — НХЛ

Мишель Террьен: "Будем смотреть за Сергачевым от игры к игре"

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Главный тренер "Монреаля" Мишель Террьен отметил, что новичок основного состава команды защитник Михаил Сергачев имеет много качеств, благодаря которым показывает хорошую игру. Наставник "Канадиенс" обещает пристально следить за 18-летним россиянином.

- Есть много 18-летних парней, у которых есть талант, - приводит слова Террьена официальный сайт НХЛ. - Мне нравится, что у Сергачева есть зрелость и физическая выносливость. Он хорошо понимает игру. Многое говорит за него. Но мы будем смотреть за ним от игры к игре.

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