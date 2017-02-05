Мишель Терьен: "Вашингтон" - лучшая команда НХЛ"

Главный тренер "Монреаля" Мишель Террьен после поражения от "Вашингтона" (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что его подопечные имели несколько опасных моментов и смогла навязать борьбу "лучшей команде лиги". В составе "Канадиенс" голом и пасом отметился Александр Радулов.

- Мы играли против лучшей команды лиги, - цитирует официальный сайт НХЛ Терьена. - Им сейчас тяжело противостоять. Мы неплохо боролись и имели неплохие шансы. Холтби совершил несколько сейвов в конце матча, но у нас были и позитивные моменты.