Миронов расторгнет контракт с "Колорадо" и вернется в Россию

Как стало известно "СЭ", защитник Андрей Миронов в пятницу, 2 марта, будет выставлен "Колорадо" на драфт отказов с целью расторжения контракта. По нашей информации, Миронов хочет вернуться в Россию.

В текущем сезоне хоккеист провел 10 матчей за "Эвеланш", набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности "+2". В АХЛ за "Сан-Антонио" на его счету 9 (1+8) очков в 26 матчах при показателе полезности "+2".

Напомним, ранее Миронов выступал в КХЛ за московское "Динамо", которое уже завершило сезон. Миронов в лиге является неограниченно свободным агентом.