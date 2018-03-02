19:18 2 марта | Хоккей — НХЛ

Миронов расторгнет контракт с "Колорадо" и вернется в Россию


Как стало известно "СЭ", защитник Андрей Миронов в пятницу, 2 марта, будет выставлен "Колорадо" на драфт отказов с целью расторжения контракта. По нашей информации, Миронов хочет вернуться в Россию. 

В текущем сезоне хоккеист провел 10 матчей за "Эвеланш", набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности "+2". В АХЛ за "Сан-Антонио" на его счету 9 (1+8) очков в 26 матчах при показателе полезности "+2".

Напомним, ранее Миронов выступал в КХЛ за московское "Динамо", которое уже завершило сезон. Миронов в лиге является неограниченно свободным агентом.

 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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