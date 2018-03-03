Миронов расторг контракт с "Колорадо" и вернется в Россию

Как и предполагал "СЭ", защитник Андрей Миронов расторг контракт с "Колорадо", сообщил его агент Дэн Милстейн в Твиттере. 2 марта игрок был выставлен на безусловный драфт отказов. Ранее Миронов выступал в КХЛ в составе московского "Динамо", которое уже завершило сезон. Сейчас он является неограниченно свободным агентом.

В текущем сезоне хоккеист провел 10 матчей за "Эвеланш", набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности "+2". В АХЛ за "Сан-Антонио" на его счету 9 (1+8) очков в 26 матчах при показателе полезности "+2".