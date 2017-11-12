"Миннесоте" хватило одной шайбы для победы над "Филадельфией"

"Миннесота" с минимальным счетом победила "Филадельфию" (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Уайлд" прервали трехматчевую серию поражений.

Единственную шайбу в этой встрече забросил Джейсон Зукер. Защитник "Флайерз" Иван Проворов провел на льду 23 минуты, за которые нанес три броска, провел силовой прием и заработал показатель полезности "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Миннесота" – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Зукер - 9 (Дамба, Нидеррайтер), 41:08 - 0:1.

Вратари: Эллиотт (58:32) - Дубник.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 32 (12+11+9) - 27 (5+9+13).

Наши: Проворов (23:27/3/-1) - -.

12 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.