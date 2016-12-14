"Миннесота" забросила пять шайб "Флориде"

"Миннесота" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Флориду" со счетом 5:1.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Миннесота" - "Флорида" - 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Голы: Паризе - 5 (Поминвилль, Бродин), 11:19 - 1:0. Хаула - 5 (Нидеррайтер, Койл), 24:11 - 2:0. Стаал - 7 (Поминвилль, Сперджен), 29:46 - 3:0. Койву - 7 (Зукер, Гранлунд), 46:04 - 4:0. Зукер - 6 (Дамба, Бродин), 48:26 - 5:0. Макилрат - 1 (Маршессо, Смит), 55:36 - 5:1.
Вратари: Дубник - Луонго (Раймер, 48:26).
Штраф: 20 - 14.
Броски: 22 (5+8+9) - 30 (13+10+7).
Наши: - - -.
14 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
Adios Amigos R...
А ведь Дубинушка идёт на Везинушку...
07:07