"Миннесота" взяла верх над "Далласом"

"Миннесота" переиграла "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Миннесота" – "Даллас" – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Сутер – 8 (бол., Поминвилль, Койву), 19:59 – 1:0. Хаула – 12 (Шредер, Койву), 24:51 – 2:0. Икин – 2 (Руссель, Ивз), 45:19 – 2:1. Сперджен – 8 (Хаула, Гранлунд), 53:04 – 3:1.
Вратари: Кюмпер – Лехтонен (58:17).
Штраф: 31 – 16.
Броски: 26 (9+6+11) – 35 (13+13+9).
Сент-Пол. Xcel Energy Center.
fifa_guru
Sправедливый ))) звезды? они не поплыли, они давно уже в яме. в феврале особенно - на 1 победу 3 поражения. Про такие команды нечего говорить, если игры нет) хорош шутковать ))
07:53
Sправедливый
fifa_guru, Ну что, уже всплыли (психологически) "дикари"? ))) А "звёзды" неужели психологически поплыли? )))
07:33